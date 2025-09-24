Казахстан заявил о готовности предоставить площадку для переговоров РФ и Украины

Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины, но не видит себя посредником между ними, заявил президент Касым-Жомарт Токаев. Он назвал конфликт «в высшей степени сложным» и выразил мнение, что решению «территориального вопроса» мешают «исторические дискуссии». Ранее Казахстан в качестве переговорной площадки предложил Владимир Зеленский. В Кремле ответили, что в Киеве предлагали «огромное количество стран» для встречи лидеров и «упирали сначала не на Казахстан, а на те страны, которые абсолютно неприемлемы» для РФ.