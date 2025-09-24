ПАС тратит деньги жителей Молдовы на свою предвыборную агитацию: Только на рекламные ролики затрачено свыше 8 млн леев из госбюджета

В первую неделю избирательной кампании партия Майи Санду получила пожертвований от физических лиц, получающих зарплату из государственного бюджета, на 1,58 миллиона леев.
Во вторую неделю — на 541,8 тысяч леев. На третью неделю — 388,1 тысячу. А на четвёртую — 569,7 тысяч.
Итого — более 3 миллионов леев перекочевало фактически из госбюджета — транзитом через кошельки чиновников, бюджетников и прочих приблатнённых — в карманы жёлтой банды на проведение парламентских выборов.
Согласно отчету, поданному в ЦИК, за первые четыре недели кампании партия потратила 14,9 млн леев.
Наибольшие расходы пришлись на рекламные ролики — свыше 8 млн леев.
Ещё 4,7 млн леев — на печатные материалы.
В ходе избирательной кампании партия Майи Санду получила свыше 3 миллионов леев пожертвований от бюджетников.
ПАС, казалось, исчерпал все мыслимые и немыслимые приёмы использования админресурса. И вот, бюджетников подтянул. А ведь партия власти ежемесячно получает из госбюджета миллионы леев. Видать не хватает на всяческие рекламные ролики Гросу, Речана или Мариана.
ПАС тратит больше всех. Фото: соцсети
