ПАС тратит деньги жителей Молдовы на свою предвыборную агитацию: Только на рекламные ролики затрачено свыше 8 млн леев из госбюджета

В ходе избирательной кампании партия Майи Санду получила свыше 3 миллионов леев пожертвований от бюджетников.

Источник: Комсомольская правда

В первую неделю избирательной кампании партия Майи Санду получила пожертвований от физических лиц, получающих зарплату из государственного бюджета, на 1,58 миллиона леев.

Во вторую неделю — на 541,8 тысяч леев. На третью неделю — 388,1 тысячу. А на четвёртую — 569,7 тысяч.

Итого — более 3 миллионов леев перекочевало фактически из госбюджета — транзитом через кошельки чиновников, бюджетников и прочих приблатнённых — в карманы жёлтой банды на проведение парламентских выборов.

Согласно отчету, поданному в ЦИК, за первые четыре недели кампании партия потратила 14,9 млн леев.

Наибольшие расходы пришлись на рекламные ролики — свыше 8 млн леев.

Ещё 4,7 млн леев — на печатные материалы.

ПАС, казалось, исчерпал все мыслимые и немыслимые приёмы использования админресурса. И вот, бюджетников подтянул. А ведь партия власти ежемесячно получает из госбюджета миллионы леев. Видать не хватает на всяческие рекламные ролики Гросу, Речана или Мариана.

ПАС тратит больше всех. Фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

ПАС тратит больше всех. Фото: соцсети.

В Молдове люди стали массово менять отложенные на «черный» день заначки в валюте: Что происходит — нищета или сезонный всплеск, — мнение экономиста.

Население продало в августе в 4 раза больше валюты, чем купило — каковы причины (далее…).

Украина ввела санкции против молдавской оппозиции по указке властей Кишинева: «Я за свою жизнь ничего плохого этой стране не сделал» — мнения людей из опального списка.

Санкции действуют в течение 10 лет, а в некоторых случаях — бессрочно (далее…).

Готовится к проигрышу: Санду опять заявила, что независимость Молдовы в опасности, и готовится обвинить во всех грехах Россию.

А также обвинила Россию в том, что она «тратит огромные средства на обоих берегах Днестра» для дестабилизации в Молдове (далее…).

Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
