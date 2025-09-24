Лавров и Рубио начали встречу в Нью-Йорке

Переговоры проходят в рамках открывшейся ранее недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду выразил уверенность в том, что Лавров на встрече с госсекретарем доведет до американской стороны позицию России относительно ситуации на Украине. Накануне президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в ООН заявил, что при поддержке ЕС «Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше».
Кроме того, в понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова и после 5 февраля 2026 года (срока окончания действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений) продолжить в течение одного года придерживаться суммарных количественных ограничений в соответствии с лимитами по ДСНВ, если США будут делать то же самое. В Белом доме заявили, что Трамп ознакомился с предложением Путина и позже прокомментирует его лично.
Последний раз Лавров и Рубио встречались «на полях» мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии в июле этого года.