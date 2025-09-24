Рыженков: несмотря на препятствия, которые создает Запад, Беларусь с уверенностью смотрит в будущее

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на все препятствия, которые создают страны Запада, Беларусь с уверенностью смотрит в будущее. Об этом министр иностранных дел Максим Рыженков заявил 24 сентября во время участия в Нью-Йорке в саммите по вопросу устойчивой, инклюзивной и жизнестойкой глобальной экономики: выполнение обязательств по финансированию Целей устойчивого развития, передает корреспондент БЕЛТА.
Беларусь призвала страны ООН организовать глобальный диалог по безопасности Беларусь предложила создать новую архитектуру мирового развития взамен эгоистичной западной системы.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что реализация ЦУР является ответственностью каждого государства. Исходя из такого понимания, в Беларуси была создана национальная архитектура управления процессом достижения Целей устойчивого развития.
«ЦУР глубоко интегрированы в жизнь нашего общества. В июле мы представили третий национальный обзор по достижению ЦУР. Реализовав на сегодняшний день Повестку-2030 на 80%, несмотря на все препятствия, которые нам создают страны Запада, мы с уверенностью смотрим в будущее», — заявил Максим Рыженков. -0-