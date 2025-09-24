Лавров и Рубио проводят встречу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

10 июля Лавров и Рубио на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии провели почти часовую двустороннюю встречу. Кроме того, дипломаты в 2025 году неоднократно созванивались. Политики были руководителями делегаций России и США на встрече 18 февраля в Эр-Рияде, которая продлилась более 4 часов. Глава МИД РФ и госсекретарь США также входили в узкий переговорный формат «три на три» в ходе саммита на Аляске. -0-