Лавров и Рубио проводят встречу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что встреча началась без вступительных слов для прессы и продолжилась в закрытом формате.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Лавров на встрече с Рубио доведет до американской стороны позицию Москвы относительно ситуации в Украине.
10 июля Лавров и Рубио на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии провели почти часовую двустороннюю встречу. Кроме того, дипломаты в 2025 году неоднократно созванивались. Политики были руководителями делегаций России и США на встрече 18 февраля в Эр-Рияде, которая продлилась более 4 часов. Глава МИД РФ и госсекретарь США также входили в узкий переговорный формат «три на три» в ходе саммита на Аляске. -0-