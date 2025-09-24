Ричмонд
Житель Пружан в пылу драки откусил часть уха минчанину

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Пружан в пылу драки откусил часть уха минчанину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Департамента охраны МВД.

Прибывший по сигналу тревожной сигнализации наряд Фрунзенского отдела охраны задержал 26-летнего жителя Пружан. По данным правоохранителей, молодой человек употреблял спиртное, позже стал участником драки, которая закончилась серьезными последствиями.

«В ходе конфликта задержанный причинил тяжкие телесные повреждения 30-летнему минчанину. В пылу драки нападавший откусил часть уха мужчине», — сообщили в департаменте охраны.

Пострадавшего немедленно госпитализировали в больницу.

По факту проводится проверка. -0-