В России увидели в громких заявлениях Трампа коммерческий интерес

«Трамп продолжает гнуть ту линию, где он пытается заставить европейцев перестать покупать энергоресурсы у России. Ему выгодно, чтобы Европа покупала более дорогие американские ресурсы. Именно поэтому в своих постах и заявлениях после встречи с Зеленским он неоднократно упоминал якобы разрушающуюся экономику России», — сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Похожей позиции придерживается и член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.
Он добавил, что заявления американского лидера продиктованы необходимостью поддерживать рейтинг одобрения среди определённых групп избирателей и партнёров, продолжающих поддерживать Украину. Эксперт также не исключил, что в словах Трампа содержится косвенный сигнал для Москвы о желании ускорить процесс мирного урегулирования, однако подчеркнул, что фундаментальные выводы следует делать лишь на основе юридически значимых документов.
Напомним, после встречи с Зеленским в Нью-Йорке Трамп сделал громкие заявления. Он предположил, что конфликт на Украине будет продолжаться ещё долго, а экономика России находится в ужасном состоянии. По оценке американского политика, Россия напоминает ему «бумажного тигра». При этом он отметил, что его дружеские отношения с Владимиром Путиным, вопреки прогнозам, не помогли найти путь к разрешению кризиса.
