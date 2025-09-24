В России увидели в громких заявлениях Трампа коммерческий интерес

Напомним, после встречи с Зеленским в Нью-Йорке Трамп сделал громкие заявления. Он предположил, что конфликт на Украине будет продолжаться ещё долго, а экономика России находится в ужасном состоянии. По оценке американского политика, Россия напоминает ему «бумажного тигра». При этом он отметил, что его дружеские отношения с Владимиром Путиным, вопреки прогнозам, не помогли найти путь к разрешению кризиса.