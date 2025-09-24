ВСУ пытались атаковать Новороссийск катером Magura за 273 тысячи долларов

Magura V5 является надводным дроном украинского производства, созданным для поражения кораблей и береговых объектов с радиусом действия до 800 километров.
Также были опубликованы кадры уничтожения катера, на которых видно, как на морской глади происходит мощный взрыв со столбом дыма. По детонации можно понять, что на борту находилась взрывчатка.
Напомним, сегодня Новороссийск подвергся атаке воздушных и морских беспилотников. СМИ сообщали о троих погибших, включая ребёнка, и восемь пострадавших. Мэр города Андрей Кравченко в свою очередь заявил о двоих погибших и 11 раненых, уточнив, что несовершеннолетних среди них не было.
