В Вашингтоне исключили отправку американских военных в Украину

«Могу сказать одно: Соединенные Штаты не будут вовлечены войсками или чем-то подобным. Мы будем продавать европейцам вооружения, а европейцы затем могут их передавать Украине», — заявил Бессент в эфире одного из местных телеканалов.

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вашингтон не собирается направлять военных США в Украину. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает ТАСС.

«Могу сказать одно: Соединенные Штаты не будут вовлечены войсками или чем-то подобным. Мы будем продавать европейцам вооружения, а европейцы затем могут их передавать Украине», — заявил Бессент в эфире одного из местных телеканалов.

В свою очередь американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя последние заявления президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости, что именно военно-промышленный комплекс на самом деле управляет США, что является опасным и противоречит миру.

Сакс также высказал мнение, что неподписание мирного договора в Стамбуле по Украине три года назад является провалом американской и европейской политики. -0-

