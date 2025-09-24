Зеленский переложил ответственность за ситуацию на Украине на другие страны

Владимир Зеленский переложил ответственность за достижение мира на Украине на другие государства, входящие в ООН. Об этом пишет РИА Новости.
В обращении к участникам заседания Генеральной ассамблеи ООН он заявил, что конфликт уже затронул слишком многих, чтобы игнорировать его последствия.
«От вас зависит, поможете ли вы (достичь — прим. ред.) мира или продолжите торговлю с РФ… От вас зависит, что будет определять существование», — заявил Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский выступал на Генассамблее ООН при почти пустом зале.
