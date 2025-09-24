Ричмонд
Депутат Толмачев объяснил, почему Навроцкий оскандалился на ГА ООН

Президент Польши, предположительно, употребил снюс во время Генассамблеи ООН.

Источник: Аргументы и факты

Президент Польши Кароль Навроцкий является ярким воплощением современных европейских ценностей. Такое заявление сделал депутат Госдумы Александр Толмачев в комментарии для NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что Кароля Навроцкого заподозрили в употреблении снюса прямо во время заседания Генассамблеи ООН.

Парламентарий напомнил о критике Навроцкого со стороны сограждан за пристрастие к запрещенным веществам и о коррупционных скандалах в его окружении.

Толмачев отметил, что такова современная Европа: на словах преданность традициям, а на деле — их попрание.

Ранее нарколог Василий Шуров объяснил зависимость Кароля Навроцкого от снюса после инцидента на ГА ООН.

