Президент Польши Кароль Навроцкий является ярким воплощением современных европейских ценностей. Такое заявление сделал депутат Госдумы Александр Толмачев в комментарии для NEWS.ru.
Ранее сообщалось, что Кароля Навроцкого заподозрили в употреблении снюса прямо во время заседания Генассамблеи ООН.
Парламентарий напомнил о критике Навроцкого со стороны сограждан за пристрастие к запрещенным веществам и о коррупционных скандалах в его окружении.
Толмачев отметил, что такова современная Европа: на словах преданность традициям, а на деле — их попрание.
Ранее нарколог Василий Шуров объяснил зависимость Кароля Навроцкого от снюса после инцидента на ГА ООН.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше