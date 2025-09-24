Переговоры Лаврова и Рубио завершились спустя 50 минут

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио завершились. Они проходили в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) и продлились около 50 минут. Об этом в среду, 24 сентября, сообщил ТАСС.
Утром того же дня министр прилетел в Нью-Йорк. Правительственный самолет преодолел расстояние от Москвы до Соединенных Штатов по северному пути в облет всех стран за 11 часов 40 минут.
Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября после встречи со своим коллегой из США Дональдом Трампом заявил, что отныне тот доверяет ему, а не лидеру России Владимиру Путину.
Президент США сказал, что Украина при поддержке Европейского союза способна продолжать бороться и в конце концов вернуть всю свою территорию в ее изначальных границах.
Трамп на встрече с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН выразил мнение, что военный конфликт между Москвой и Киевом, вероятнее всего, закончится еще не скоро.
Он добавил, что его хорошие отношения с Путиным, вопреки ожиданиям, «не имели никакого значения» для урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной.