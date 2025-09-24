Переговоры Лаврова и Рубио завершились спустя 50 минут

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио завершились. Они проходили в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) и продлились около 50 минут. Об этом в среду, 24 сентября, сообщил ТАСС.