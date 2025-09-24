Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке завершилась

Накануне президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН, где назвал Россию «бумажным тигром» и пригрозил введением «очень серьезных» пошлин за отсутствие мирного соглашения с Украиной. Он также отметил, что хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным не привели к урегулированию конфликта. В Кремле заявили, что позиция господина Трампа отражает мнение президента Украины Владимира Зеленского.