Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке завершилась

Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем Марко Рубио завершились, передает корреспондент «Ъ». Встреча длилась менее часа.

Источник: МИД России

Политики встретились на 80-й сессии Генассамблеи ООН. Беседа прошла в закрытом формате.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что господин Лавров намерен донести до американских властей позицию России по ситуации на Украине. По его словам, министр иностранных дел России предоставит господину Рубио «реальную информацию» о текущем конфликте.

Накануне президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН, где назвал Россию «бумажным тигром» и пригрозил введением «очень серьезных» пошлин за отсутствие мирного соглашения с Украиной. Он также отметил, что хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным не привели к урегулированию конфликта. В Кремле заявили, что позиция господина Трампа отражает мнение президента Украины Владимира Зеленского.

