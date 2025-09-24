Захарова прокомментировала отказ Молдавии допустить к выборам наблюдателей из РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала отказ властей Молдавии допустить к выборам наблюдателей из России. По словам дипломата, данное решение препятствует объективному мониторингу электорального процесса.
«Страх действующей власти перед надуманными угрозами внешнего “вмешательства” в избирательные процессы привел к тому, что в ход пошли совершенно антидемократические методы», — отметила Захарова.
Ранее KP.RU сообщал, что МИД РФ вызвал посла Молдавии в Москве Лилиан Дарий в связи с отказом Кишинева аккредитовать наблюдателей из России на выборах в республике.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше