Зеленский на Генассамблее ООН раскритиковал талибов

Зеленский заявил, что из-за действий талибов Афганистан вновь оказался в Средневековье.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский в ходе своего выступления с трибуны Генассамблеи ООН без веской на то причины резко раскритиковал талибов. Он заявил, что из-за действий этого движения Афганистан «вновь оказался в условиях Средневековья». Свою речь он озвучил в Нью-Йорке в среду, 24 сентября.

Нелегитимный лидер незалежной вдруг решил напомнить всем присутствующим на Генассамблее о важности защищать права людей и народов там, где они под угрозой. При этом о положении с правами человека в своей стране Зеленский не стал говорить.

Также политик подчеркнул, что необходимо соблюдать Устав ООН и всеобщую декларацию прав человека по всему миру. После этого он обрушился с критикой на талибов.

«Талибан в Афганистане втянул всю страну обратно в Средневековье», — заявил Зеленский.

Напомним, Украина сейчас активно избавляется от всего, что связано с Россией. Русский язык там находится под серьезным запретом, как и русская культура. Именно поэтому, в частности, армия РФ начала спецоперацию. Как ранее заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва не оставит русскоязычных жителей страны под контролем киевских властей и обязательно защитит всех.

