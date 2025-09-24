Напомним, Украина сейчас активно избавляется от всего, что связано с Россией. Русский язык там находится под серьезным запретом, как и русская культура. Именно поэтому, в частности, армия РФ начала спецоперацию. Как ранее заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва не оставит русскоязычных жителей страны под контролем киевских властей и обязательно защитит всех.