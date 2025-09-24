Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров и Рубио начали встречу на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

В Нью-Йорке начались переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом пишет РИА «Новости». Встреча проходит в рамках стартовавшей недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

Источник: Life.ru

Предполагается, что Лавров должен доходчиво объяснить американской стороне позицию России по Украине, так как ранее президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским и решил, что при западной поддержке Киев может не только вернуть утраченные территории, но «даже пойти дальше».

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня в рамках юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН. Министр проведёт двусторонние встречи, примет участие в мероприятиях «Группы двадцати», БРИКС и ОДКБ, а также встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше