Узбекистан и Нижегородская область укрепят сотрудничество

В рамках визита в Нижегородском кремле состоялась встреча узбекской делегации с заместителем губернатора региона Андреем Саносяном. В обсуждении также приняли участие министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева и представитель Министерства иностранных дел России в Нижнем Новгороде Сергей Малов. Андрей Саносян представил гостям экономический и промышленный потенциал Нижегородской области, отметив возможные направления для сотрудничества. Особое внимание было уделено промышленности, в том числе машиностроению, автомобилестроению, химической и лёгкой промышленности, а также вопросам образования. По словам Саносяна, стороны договорились рассмотреть возможность реализации совместных проектов в рамках нижегородской особой экономической зоны «Кулибин» и свободных экономических зон Узбекистана. Он также отметил рост числа студентов из Узбекистана, обучающихся в вузах региона: за три года их количество увеличилось с одной до полутора тысяч человек. «Мы видим большой интерес к обучению в наших университетах, и это направление важно продолжать развивать. Кроме того, в ближайшее время планируем подписать соглашение о сотрудничестве с Джизакской областью», — подчеркнул Саносян. Он также напомнил, что Республика Узбекистан остаётся ключевым партнёром для Нижегородской области.