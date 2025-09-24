Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили 25 украинских дронов над семью регионами РФ

Российская система ПВО во второй половине дня 24 сентября перехватила 25 украинских беспилотников в небе над семью регионами нашей страны, а также над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не приводится.

Источник: Life.ru

«В период с 12:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Курской, Рязанской, Калужской, Брянской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Чёрного моря», — уточнили в ведомстве.

Накануне, 23 сентября, в Минобороны РФ рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 30 дронов ВСУ над тремя регионами России в период с 14:00 до 19:00 (по Москве). Речь идёт о Белгородской, Курской и Тульской областях.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.