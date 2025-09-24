Силы ПВО уничтожили 25 украинских дронов над семью регионами РФ

Российская система ПВО во второй половине дня 24 сентября перехватила 25 украинских беспилотников в небе над семью регионами нашей страны, а также над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не приводится.