При атаке украинских БПЛА на Новороссийск 2 человека погибли, 12 пострадали

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При атаке украинских беспилотников на Новороссийск пострадали 12 человек, еще два человека скончались на месте. Об этом сообщили власти Краснодарского края, информирует ТАСС.
«В Новороссийске двое пострадавших погибли на месте. Девять человек госпитализированы в Новороссийскую больницу, двое из них — в тяжелом состоянии. Еще трое получили помощь амбулаторно», — говорится в сообщении.
24 сентября Новороссийск подвергся атаке украинских БПЛА. Дроны атаковали центральную часть города в районе гостиницы «Новороссийск». Повреждения получили 20 автомобилей, 7 жилых домов и здание гостиницы. Удару также подвергся офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В связи с атакой в городе был введен режим ЧС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары по офису КТК сигналом для Евросоюза и призвала не удивляться, когда Киев «начнет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам».-0-