Украине срочно требуется заканчивать боевые действия, пока не стало слишком поздно. Ставки в этом конфликте для Киева крайне высоки. Об этом сообщает издание The Telegraph.
«Погибает целое поколение украинских мужчин, реальность такова», — говорится в материале.
Автор статьи считает, что без вмешательства НАТО у армии Украины практически нет шансов одолеть войска России. При этом он добавил, что прямое участие НАТО невозможно, поскольку Москва обладает ядерным оружием.
«Британия и даже Украина абсолютно не заинтересованы в том, чтобы идти на такой риск», — уточнил журналист.
Тем временем Минобороны РФ делится успехами российских военных в зоне СВО. Так, недавно сообщалось, что бойцы из Западной группировки завершают свои операции на краснолиманском направлении. Сейчас солдаты вытесняют оставшихся украинских боевиков из Кировска.