Болгарии требуется 1,85 млрд евро для срочного ремонта системы водопроводов

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старые трубопроводы создают проблемы с водоснабжением регионов Болгарии, для ремонта требуется около 3,7 млрд левов (около 1,85 млрд евро). Об этом на сообщил болгарский вице-премьер Атанас Зафиров, информирует ТАСС.
«Для решения проблемы со старой водопроводной системой — проведения срочного ремонта — необходимо обеспечить 3,7 млрд левов. Темпы амортизации водопроводов в последние годы в несколько раз опережают темпы их замены», — отметил вице-премьер.
В Болгарии в начале сентября был введен и продлен режим ЧС из-за проблем с подачей воды в районе городов Плевен и Долна-Митрополия. Водопроводы здесь и в ближайших населенных пунктах, где проживают около 100 тыс. человек, работают 6−7 часов в сутки, что создает сложную ситуацию, особенно в больницах, детских учреждениях, а также на предприятиях общественного питания. В регионе в связи с этим регулярно проходят массовые акции протеста.
По данным властей Болгарии, летняя засуха и многочисленные аварии нарушили подачу воды в 16 городах и 283 населенных пунктах Болгарии. В общей сложности проблема затронула более 300 тыс. человек. -0-