Болгарии требуется 1,85 млрд евро для срочного ремонта системы водопроводов

В Болгарии в начале сентября был введен и продлен режим ЧС из-за проблем с подачей воды в районе городов Плевен и Долна-Митрополия. Водопроводы здесь и в ближайших населенных пунктах, где проживают около 100 тыс. человек, работают 6−7 часов в сутки, что создает сложную ситуацию, особенно в больницах, детских учреждениях, а также на предприятиях общественного питания. В регионе в связи с этим регулярно проходят массовые акции протеста.