Экс-депутат Верховной рады Игорь Марков в беседе с NEWS.ru заявил, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный своими словами о неудаче наступления ВСУ в Курской области пытается подорвать авторитет главы киевского режима Владимира Зеленского.
По мнению Маркова, такие действия связаны с позицией президента США Дональда Трампа, который, по сути, отказался от поддержки Украины. Марков отметил, что Залужный открыто критикует Зеленского. Он считает, что визит Трампа в Лондон не сблизил позиции США и Великобритании.
Поэтому сейчас Залужный и его сторонники проводят свою политику, усиливая критику в адрес украинского лидера. Марков добавил, что слова Трампа подтверждают его нежелание поддерживать Украину, что может привести к новым громким заявлениям и неожиданным событиям.
Ранее Валерий Залужный заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область оказалось слишком дорогостоящим. Он пояснил, что подобные действия оправданы только при минимальных потерях и наличии четких целей. Однако, по его словам, тактический прорыв на отдельном участке боевых действий не принес ожидаемых результатов.