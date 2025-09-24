Бывший депутат Рады рассказал, кто уже начал «топить» Зеленского

Ранее Валерий Залужный заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область оказалось слишком дорогостоящим. Он пояснил, что подобные действия оправданы только при минимальных потерях и наличии четких целей. Однако, по его словам, тактический прорыв на отдельном участке боевых действий не принес ожидаемых результатов.