© VK, 1999-2025
В Белом доме объяснили смысл заявлений Трампа о старых границах Украины

Президент США Дональд Трамп своими словами о «старых границах» Украины хочет надавить на Россию для начала переговоров по кризису. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Источник: AP 2024

«Публично объявив о том, что Украина может [вернуться к старым границам], Трамп надеется ускорить процесс достижения двумя сторонами мирного соглашения», — приводит телеканал слова собеседников из президентской администрации.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш), эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Грег Саймонс завил, что Трамп начал резко высказываться о России, чтобы навязать Европе продажи оружия, превратив украинский конфликт в источник заработка.

При этом эксперт усомнился в том, что Трамп намерен полноценно восстановить прямые поставки оружия Вооруженным силам Украины. Он предположил, что речь будет идти исключительно о покупке вооружений Европой, которая будет перенаправлять их Киеву.

