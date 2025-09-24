Переговоры Лаврова и Рубио в Нью-Йорке продлились 50 минут

В Нью-Йорке состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио. Встреча прошла в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Переговоры глав внешнеполитических ведомств проводились в закрытом формате и продолжались около 50 минут. Отмечается, что Госдепартамент США изначально планировал их продолжительность в один час.
Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН вечером 24 сентября. Выступление российского министра с трибуны Генассамблеи запланировано на 27 сентября. Также в программе визита запланирован ряд мероприятий министерского уровня.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее выразил уверенность, что Лавров на встрече донесет до представителей США позицию РФ относительно ситуации на Украине.