Госдеп США опубликовал детали встречи Рубио и Лаврова 24 сентября

В Нью-Йорке в среду состоялась встреча госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе переговоров Рубио обратился к Москве с призывом принять меры для достижения долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил госдепартамент.
«Госсекретарь повторил призыв президента Трампа к прекращению и подчеркнул необходимость принятия Москвой значимых мер для обеспечения долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта», — заявили в ведомстве.
Российская сторона пока деталей встречи не сообщала. Напомним, что встреча состоялась 24 сентября в Нью-Йорке, и продлилась 50 минут вместо запланированного часа. Это уже третья встреча двух руководителей внешнеполитических ведомств России и США за последние полгода.
Ранее KP.RU сообщил, что задачей Лаврова на встрече с Рубио было, в том числе, донесение российской позиции по конфликту на Украине.