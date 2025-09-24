Госдеп США опубликовал детали встречи Рубио и Лаврова 24 сентября

В Нью-Йорке в среду состоялась встреча госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе переговоров Рубио обратился к Москве с призывом принять меры для достижения долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил госдепартамент.