Политолог Пинчук: Трамп сыграл с Зеленским в Гюльчатай

Начался процесс выхода США из украинского конфликта, считает эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Слова президента США Дональда Трампа на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не стоит воспринимать как серьезные политические заявления, это был своеобразный троллинг, считает доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.

«Бросается в глаза так давно прогнозируемое перекладывание ноши и тяжести вопросов по украинскому кризису на Евросоюз. Так достаточно демонстративно», — приводит его слова «Царьград».

По мнению Пинчука, начался процесс выхода Трампа и США из украинского конфликта, что далеко не самый плохой для России вариант.

«Вполне приемлемо», — сказал эксперт.

Пинчук также напомнил о заявлении Зеленского о том, что Трамп доверяет ему, а не президенту РФ Владимиру Путину.

«Каждая Гюльчатай хочет, чтобы её назначили любимой женой», — прокомментировал он слова главы киевского режима эксперт.

В материале KP.RU отмечается, что встреча Зеленского и Трампа продлилась всего семь минут. При этом глава киевского режима с самого начала сумел польстить президенту США, как собачка, которая в знак покорности ложится перед вожаком стаи на спину.

Политолог Чеснаков, комментируя заявление Трампа, пожелавшего удачи обеим сторонам конфликта и по сути отказавшегося от посредничества в урегулировании, считает, что начинается новый раунд вооруженного противостояния на Украине, пишет URA.RU. Трамп рассчитывает, что после новой волны эскалации стороны могут признать бесперспективности дальнейших военных действий и тогда США могут вновь стать посредниками в урегулировании, предположил эксперт.

Ранее Пятый канал опубликовал кадры, на которых видно, что Зеленский выступал на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке почти в пустом зале. Сообщалось, что выступления других политиков, проходивших до украинского лидера, состоялись в более многолюдной обстановке.

