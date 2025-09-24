Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры спора охраны Эрдогана с полицией Нью-Йорка

На видеозаписи запечатлено, как охранники Эрдогана на повышенных тонах переговариваются с несколькими полицейскими.

Источник: Аргументы и факты

Турецкий телеканал Halk TV опубликовал кадры, на которых запечатлен спор охраны главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана с полицией Нью-Йорка из-за перекрытия дороги для проезда кортежа американского президента Дональда Трампа.

По информации журналистов, американские правоохранители остановили шедшую пешком делегацию президента Турции. На видеозаписи запечатлено, как охранники Эрдогана на повышенных тонах переговариваются с несколькими полицейскими и пытаются убрать металлические ограждения. При этом за спинами телохранителей виден и сам Эрдоган.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нью-Йорке полицейские остановили автомобиль французского лидера Эммануэля Макрона, поскольку улицы были перекрыты для проезда кортежа Трампа. Это произошло после выступления главы Франции в штаб-квартире ООН.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше