Появились кадры спора охраны Эрдогана с полицией Нью-Йорка

Турецкий телеканал Halk TV опубликовал кадры, на которых запечатлен спор охраны главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана с полицией Нью-Йорка из-за перекрытия дороги для проезда кортежа американского президента Дональда Трампа.
По информации журналистов, американские правоохранители остановили шедшую пешком делегацию президента Турции. На видеозаписи запечатлено, как охранники Эрдогана на повышенных тонах переговариваются с несколькими полицейскими и пытаются убрать металлические ограждения. При этом за спинами телохранителей виден и сам Эрдоган.
Напомним, ранее сообщалось, что в Нью-Йорке полицейские остановили автомобиль французского лидера Эммануэля Макрона, поскольку улицы были перекрыты для проезда кортежа Трампа. Это произошло после выступления главы Франции в штаб-квартире ООН.