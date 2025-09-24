Еврокомиссия назвала способ заставить Словакию и Венгрию отказаться от нефти из России

Европейский союз намерен ввести торговые ограничения на поставки нефти из России в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба», подняв пошлины на ее транспортировку. В отличие от санкций, для которых необходима поддержка всех стран ЕС, торговые меры может поддержать большинство государств.