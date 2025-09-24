Латвия введет платную электронную очередь на границе

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия планирует ввести платную электронную очередь на границе с 15 октября текущего года. Об этом сообщают латвийские СМИ.
Водителям транспортных средств, которые собираются пересечь внешнюю границу Латвии, необходимо будет зарегистрироваться в электронной очереди. Плата за регистрацию одного транспортного средства в системе бронирования составит 9,3 евро.
Обязанность регистрироваться в электронной очереди не будет распространятся на велосипеды, конные экипажи и владельцев паспортов ЕС.
При этом водители автобусов, осуществляющих регулярные международные пассажирские перевозки, обязаны будут регистрироваться, однако от оплаты за услугу они освобождаются. -0-