Россия потребовала от ИКАО прекратить нарушать международное право

«Считаю необходимым внести ясность: никто ничего не просит. Российская Федерация требует от ИКАО заставить отдельные государства-члены прекратить нарушать нормы международного права, в том числе устав ООН и Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция)», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в комментарии по поводу сообщений о том, что РФ якобы просит ИКАО ослабить санкции.