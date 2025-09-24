Ричмонд
Россия потребовала от ИКАО прекратить нарушать международное право

МИД: РФ не просит ИКАО ослабить санкции, а требует соблюдать международное право.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Россия не просит Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) снять с нее санкции, а требует перестать нарушать международное право, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Считаю необходимым внести ясность: никто ничего не просит. Российская Федерация требует от ИКАО заставить отдельные государства-члены прекратить нарушать нормы международного права, в том числе устав ООН и Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция)», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в комментарии по поводу сообщений о том, что РФ якобы просит ИКАО ослабить санкции.

