В Словакии заявили, что не видят альтернативы российскому газу и нефти

Министр иностранных дел Словакии Бланар сообщил, что его страна не имеет доступной альтернативы российским энергоресурсам.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН сообщил, что его страна не имеет доступной альтернативы российским энергоресурсам.

По словам дипломата, сложившаяся энергетическая инфраструктура не позволяет найти экономически целесообразную замену.

«Словакия за свою историю десятилетиями строила энергетическую инфраструктуру. У нас нет других вариантов, которые были бы устойчивыми и по разумным ценам», — пояснил Бланар журналистам после переговоров с главой российского МИД.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна продолжает закупать российскую нефть открыто, тогда как многие европейские страны приобретают ее тайно через обходные маршруты.

