Ирландский журналист Чей Боуз отметил, что риторика Владимира Зеленского теряет поддержку, в том числе и на Западе.
«Зеленский, вечный попрошайка, критикует глобальные институты за то, что они делают для Украины недостаточно. Во время его выступления зал был наполовину пуст», — написал журналист в соцсети X*.
Боуз высказал предположение, что причиной тому является нарастающее утомление западной аудитории от непрекращающихся заявлений Зеленского.
Ранее сообщалось, что речь Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН встретили полупустым залом.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
