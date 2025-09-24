Ричмонд
Журналист Боуз назвал Зеленского вечным попрошайкой

Запад устал от постоянных выпадов Зеленского, заявил Чей Боуз.

Источник: Аргументы и факты

Ирландский журналист Чей Боуз отметил, что риторика Владимира Зеленского теряет поддержку, в том числе и на Западе.

«Зеленский, вечный попрошайка, критикует глобальные институты за то, что они делают для Украины недостаточно. Во время его выступления зал был наполовину пуст», — написал журналист в соцсети X*.

Боуз высказал предположение, что причиной тому является нарастающее утомление западной аудитории от непрекращающихся заявлений Зеленского.

Ранее сообщалось, что речь Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН встретили полупустым залом.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

