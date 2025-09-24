Вучич: Сербия чувствует поддержку РФ сохранения целостности Сербии

Сербский лидер Александр Вучич выступил с заявлением, что Белград чувствует поддержку России в вопросе сохранения суверенитета. Об этом он сообщил на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.
«Мы чувствуем поддержку России, особенно в вопросе сохранения территориальной целостности и суверенитета Сербии, и мы всегда благодарны президенту за эту поддержку», — заявил Александр Вучич.
Кроме того, Вучич сообщил, что министр иностранных дел Сербии Марко Джурич встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в среду.
Напомним, ранее Вучич ответил на утверждения о том, что российский лидер Владимир Путин его не ценит.
