Профайлер объяснил причину отказа Мелании Трамп встретиться с Еленой Зеленской

Профайлер Илья Анищенко рассказал aif.ru, почему первая леди США Мелания Трамп отказалась от встречи с супругой главы киевского режима Еленой Зеленской.
По мнению Анищенко, Мелания устала от постоянных просьб украинской стороны о встрече. Он отметил, что американская сторона решила публично заявить об отказе, чтобы прекратить эти попытки. Эксперт подчеркнул, что таким образом Мелания ясно дала понять, что не хочет продолжать обсуждение этого вопроса.
Анищенко также указал, что Мелания проявила сдержанность и вежливость. Через своего помощника она сообщила, что готова лишь коротко поприветствовать Зеленскую без длительного общения.
Ранее стало известно, что Мелания не захотела проводить личную встречу с Зеленской на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Старший советник первой леди Марке Бекман в эфире Fox News пояснил, что Зеленская неоднократно пыталась организовать встречу, но ей отказали.