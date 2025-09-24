При стрельбе у здания иммиграционной службы в Техасе погибли два человека

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами стрельбы у одного из объектов Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) в американском штате Техас стали по меньшей мере два человека. Об этом в ответ на запрос ТАСС сообщил представитель ICE.
Отмечается, что стрелок утром 24 сентября открыл «неприцельный огонь в сторону здания ICE и стоящего у ворот фургона». «Мы можем подтвердить, что в результате стрельбы пострадали трое задержанных, находившихся в тот момент в фургоне, двое из них скончались», — отметил представитель ICE, добавив, что к моменту прибытия на место правоохранителей стрелок покончил с собой.
При этом в ICE отказались ответить на вопрос о том, граждане каких стран пострадали и погибли в результате стрельбы.
В заявлении пресс-службы Министерства внутренней безопасности США поясняется, что стрелок расположился на крыше одного из соседних зданий. Директор ФБР Кэш Патель сообщил, что на месте происшествия были обнаружены патроны, на которые были нанесены надписи, содержащие критику в адрес ICE. В ФБР также отметили, что власти рассматривают инцидент со стрельбой как «акт преднамеренного насилия».-0-