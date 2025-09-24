НАТО не должно сбивать военные самолеты России даже в случае нарушения ими воздушного пространства какой-либо страны альянса. Такое заявление сделал лидер Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 24.
«В случае новых провокаций мы должны реагировать немного более сильно. Но не следует открывать огонь (по российским истребителям — прим. ред.)», — высказался политик.
В то же время Макрон вновь обвинил Россию в якобы нарушении воздушных границ блока. Однако, как и следовало от него ожидать, никаких доказательств не представил.
Следует отметить, что РФ никогда не нарушала и не собирается в будущем нарушать воздушные границы других стран. К слову, недавно Эстония утверждала, что такие случаи якобы были, но доказательств этому местная власть не привела. Напомним, что российский глава Владимир Путин недавно заявлял, что наша страна готова реагировать на стратегические угрозы. Причем не просто словами, а реальным делом.