Трамп заменил портрет Байдена на стене славы в саду у Белого дома

Американский лидер Дональд Трамп заменил портрет своего предшественника Джо Байдена на «президентской аллее славы» в западном крыле Белого Дома. Соответствующие кадры в соцсетях опубликовала помощник главы государства Марго Мартин.
Судя по кадрам, действующий глава США разместил на стене славы лидеров страны изображение автопера на месте, где ранее находился портрет Байдена.
Трамп ранее заявлял, что бывший глава государства лично не подписал ни одного документа, а устройством для автоподписи мог пользоваться кто угодно без его ведома.
Напомним, Дональд Трамп ранее заявил, что его предшественника Джо Байдена незаконно использовали для управления страной.
