Лавров обсудил с Рубио позицию России по Украине

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке акцентировал готовность РФ придерживаться линии, выработанной лидерами двух стран на встрече на Аляске по Украине, сообщили в МИД РФ.
«Сергей Лавров акцентировал готовность нашей страны придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта», — говорится в сообщении МИД РФ.
