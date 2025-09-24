Госдеп и МИД раскрыли подробности о встрече Рубио и Лаврова в Нью-Йорке

Американский госсекретарь Марко Рубио на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в Нью-Йорке призвал Москву предпринять «значимые шаги» для достижения долгосрочного урегулирования украинского конфликта, сообщил заместитель официального представителя Госдепартамента Томми Пиготт.
Лавров и Рубио встретились на 80-й сессии Генассамблеи ООН, их беседа продлилась чуть менее часа. По ее итогам Пиготт отметил, что Рубио в ходе встречи «повторил призыв президента Дональда Трампа» к прекращению конфликта.
Позже сообщение по итогам переговоров опубликовал и МИД России. Рубио и Лавров обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине.
«Лавров акцентировал готовность нашей страны придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта. Министр подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта», — заявили в российском ведомстве.
Главы МИД России и Госдепа также «провели сверку часов» по двусторонней повестке дня и обсудили перспективы восстановления общественно-политических контактов.
«Подтверждена важность использования заданного Президентами России и США импульса процессу нормализации двусторонних отношений», — заключили в МИДе.
Накануне, после встречи с презентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи, Трамп заявил, что участие России в конфликте на Украине считает «бесцельным». «Это нисколько не украшает Россию. На самом деле, это делает ее похожей на “бумажного тигра”», — написал он в Truth Social.
В тот же день, в беседе на полях ГА ООН с лидером Франции Эмманюэлем Макроном, Трамп заявил, что его хорошие отношения с Путиным пока не принесли результата в мирном урегулировании.
При этом Трамп полагает, при поддержке Евросоюза Украина способна вернуть «утраченные территории» и, «может быть, даже пойти дальше». Выступая в ООН, президент США вновь заявил о готовности к серьезным санкциям против России, если урегулирование не будет достигнуто.
Российские власти исключают возможность обмена территориями с Украиной. Кремль заявлял в феврале, что такая идея никогда обсуждаться не будет. Позднее МИД подтвердил эту позицию, указав, что «территориальное устройство РФ закреплено в Конституции». Что касается санкций, Москва считает их незаконными и вредящими не столько российской экономике, сколько самим инициаторам ограничений.