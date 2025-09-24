Госдеп и МИД раскрыли подробности о встрече Рубио и Лаврова в Нью-Йорке

Российские власти исключают возможность обмена территориями с Украиной. Кремль заявлял в феврале, что такая идея никогда обсуждаться не будет. Позднее МИД подтвердил эту позицию, указав, что «территориальное устройство РФ закреплено в Конституции». Что касается санкций, Москва считает их незаконными и вредящими не столько российской экономике, сколько самим инициаторам ограничений.