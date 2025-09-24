Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп и МИД раскрыли подробности о встрече Рубио и Лаврова в Нью-Йорке

Рубио на встрече с Лавровым повторил призыв Трампа к прекращению конфликта. Он добавил, что Россия должна «принять меры» для достижения долгосрочного урегулирования.

Источник: AP 2024

Американский госсекретарь Марко Рубио на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в Нью-Йорке призвал Москву предпринять «значимые шаги» для достижения долгосрочного урегулирования украинского конфликта, сообщил заместитель официального представителя Госдепартамента Томми Пиготт.

Лавров и Рубио встретились на 80-й сессии Генассамблеи ООН, их беседа продлилась чуть менее часа. По ее итогам Пиготт отметил, что Рубио в ходе встречи «повторил призыв президента Дональда Трампа» к прекращению конфликта.

Позже сообщение по итогам переговоров опубликовал и МИД России. Рубио и Лавров обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине.

«Лавров акцентировал готовность нашей страны придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта. Министр подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта», — заявили в российском ведомстве.

Главы МИД России и Госдепа также «провели сверку часов» по двусторонней повестке дня и обсудили перспективы восстановления общественно-политических контактов.

«Подтверждена важность использования заданного Президентами России и США импульса процессу нормализации двусторонних отношений», — заключили в МИДе.

Накануне, после встречи с презентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи, Трамп заявил, что участие России в конфликте на Украине считает «бесцельным». «Это нисколько не украшает Россию. На самом деле, это делает ее похожей на “бумажного тигра”», — написал он в Truth Social.

В тот же день, в беседе на полях ГА ООН с лидером Франции Эмманюэлем Макроном, Трамп заявил, что его хорошие отношения с Путиным пока не принесли результата в мирном урегулировании.

При этом Трамп полагает, при поддержке Евросоюза Украина способна вернуть «утраченные территории» и, «может быть, даже пойти дальше». Выступая в ООН, президент США вновь заявил о готовности к серьезным санкциям против России, если урегулирование не будет достигнуто.

Российские власти исключают возможность обмена территориями с Украиной. Кремль заявлял в феврале, что такая идея никогда обсуждаться не будет. Позднее МИД подтвердил эту позицию, указав, что «территориальное устройство РФ закреплено в Конституции». Что касается санкций, Москва считает их незаконными и вредящими не столько российской экономике, сколько самим инициаторам ограничений.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше