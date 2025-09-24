Лавров жестом ответил на вопрос о переговорах с Рубио: министр показал палец

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров одним жестом ответил журналистам на вопрос об итогах встречи с госсекретарем США Марко Рубио.
После завершения переговоров, проходя мимо сотрудников СМИ, Лавров показал один жест — большой палец, поднятый вверх.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Сергей Лавров в ходе встречи с Марко Рубио намерен донести до американской стороны позицию России по Украине и вооруженному конфликту.
