Лавров жестом ответил на вопрос о переговорах с Рубио: министр показал палец

Лавров одним жестом охарактеризовал итоги переговоров с Рубио.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров одним жестом ответил журналистам на вопрос об итогах встречи с госсекретарем США Марко Рубио.

После завершения переговоров, проходя мимо сотрудников СМИ, Лавров показал один жест — большой палец, поднятый вверх.

Ранее глава МИД РФ и госсекретарь США провели встречу на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, 24 сентября. Контакты между представителями Москвы и Вашингтона продолжались более 50 минут.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Сергей Лавров в ходе встречи с Марко Рубио намерен донести до американской стороны позицию России по Украине и вооруженному конфликту.

