Рубио повторил Лаврову позицию Трампа о прекращении конфликта на Украине

Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке проходила без вступительных слов для прессы и имела закрытый формат. Министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня в рамках юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН.