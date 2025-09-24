Лавров заявил о неприемлемости схем Киева по затягиванию конфликта

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке отметил неприемлемость схем Киева и некоторых европейских столиц на затягивание украинского конфликта, сообщили в МИД РФ.
«Министр подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта», — говорится в сообщении российского ведомства.
