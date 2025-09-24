Лавров и Рубио на встрече «сверили часы» по вопросам двусторонней повестки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США Марко Рубио заявил о готовности Москвы взаимодействовать с Вашингтоном для устранения первопричин украинского конфликта. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Как отметили в МИД РФ, Лавров подчеркнул неприемлемость предложений Киева и ряда европейских государств, направленных на затягивание кризиса.
Российский министр напомнил о договоренностях, выработанных лидерами России и США на встрече на Аляске, и подтвердил готовность их последовательно придерживаться.
В министерстве подчеркнули, что обе стороны подтвердили заинтересованность в поиске мирных решений.
Кроме того, Лавров и Рубио «сверили часы» по всей двусторонней повестке. В числе затронутых тем — перспективы восстановления общественно-политических контактов.
В МИД РФ отметили, что стороны подтвердили важность использования импульса, заданного президентами России и США, для нормализации отношений. Отдельное внимание уделялось вопросам возобновления полноценной работы дипломатических миссий.
Ранее сообщалось, что переговоры Лаврова и Рубио в Нью-Йорке продлились 50 минут.