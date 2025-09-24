Ричмонд
Лавров и Рубио на встрече «сверили часы» по вопросам двусторонней повестки

Также Лавров заявил о готовности Москвы взаимодействовать с Вашингтоном для устранения первопричин украинского конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США Марко Рубио заявил о готовности Москвы взаимодействовать с Вашингтоном для устранения первопричин украинского конфликта. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как отметили в МИД РФ, Лавров подчеркнул неприемлемость предложений Киева и ряда европейских государств, направленных на затягивание кризиса.

Российский министр напомнил о договоренностях, выработанных лидерами России и США на встрече на Аляске, и подтвердил готовность их последовательно придерживаться.

В министерстве подчеркнули, что обе стороны подтвердили заинтересованность в поиске мирных решений.

Кроме того, Лавров и Рубио «сверили часы» по всей двусторонней повестке. В числе затронутых тем — перспективы восстановления общественно-политических контактов.

В МИД РФ отметили, что стороны подтвердили важность использования импульса, заданного президентами России и США, для нормализации отношений. Отдельное внимание уделялось вопросам возобновления полноценной работы дипломатических миссий.

Ранее сообщалось, что переговоры Лаврова и Рубио в Нью-Йорке продлились 50 минут.

