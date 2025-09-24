Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минэнерго принимает меры для стабилизации цен на топливо

Министерство энергетики России ведёт планомерную работу по стабилизации цен на топливо, осуществляя ежедневный мониторинг рынка нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: Life.ru

«Министерство энергетики Российской Федерации в ежедневном режиме осуществляет мониторинг конъюнктуры рынка нефтепродуктов. В настоящее время ведётся планомерная работа по стабилизации цен на топливо», — информирует Минэнерго.

В ведомстве добавили, что совместно с региональными властями проводят ежедневный анализ ситуации в субъектах Федерации и держит вопрос обеспечения топливом на контроле. Сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов для оперативного реагирования при возникновении такой необходимости. В условиях действия временного запрета на экспорт бензина весь дополнительный объём светлых нефтепродуктов направляется на внутренний рынок. Министерство предпринимает все необходимые меры для поддержания стабильности и бесперебойного обеспечения экономики и населения всеми видами топлива.

Напомним, вчера цена на 92-й бензин обновила рекорд, превысив 73,6 тысячи рублей за тонну. 95-й слегка подешевел — на 0,4% (до 79,176 тысячи рублей за тонну). Цена на дизель поднялась на 0,7% и составила 72,209 тысячи рублей за тонну, почти вернувшись к значениям сентября 2023 года.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.