Минэнерго принимает меры для стабилизации цен на топливо

В ведомстве добавили, что совместно с региональными властями проводят ежедневный анализ ситуации в субъектах Федерации и держит вопрос обеспечения топливом на контроле. Сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов для оперативного реагирования при возникновении такой необходимости. В условиях действия временного запрета на экспорт бензина весь дополнительный объём светлых нефтепродуктов направляется на внутренний рынок. Министерство предпринимает все необходимые меры для поддержания стабильности и бесперебойного обеспечения экономики и населения всеми видами топлива.