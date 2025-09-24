Минобороны России показало кадры уничтожения у берегов Крыма морского дрона ВСУ

Минобороны опубликовало кадры уничтожения в Черном море безэкипажного катера ВСУ. Дрон со взрывчаткой направлялся к побережью Крыма. Также силами Черноморского флота были обнаружены и уничтожены в северо-западной части Черного моря два катера ВСУ с десантом.