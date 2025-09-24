Макрон отверг идею об уничтожении самолетов России над странами НАТО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал утверждения о якобы имевших место нарушениях российской военной авиацией воздушных границ иностранных государств как не имеющие под собой оснований и лишенные доказательств. Таким образом он прокомментировал вопрос относительно реакции российской стороны на заявление президента США Дональда Трампа, поддержавшего идею о том, что государства-члены НАТО вправе сбивать российские самолеты в случае их вторжения в воздушное пространство альянса. В этой связи Песков напомнил о позиции Министерства обороны России, отметив, что российская военная авиация строго придерживается всех установленных норм и правил выполнения полетов.