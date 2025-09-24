Макрон против мгновенной агрессии со стороны НАТО.
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал НАТО усилить реакцию на нарушения воздушного пространства стран-участниц, однако исключил применение силы в отношении российских самолетов. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу France 24.
«В случае новых провокаций мы должны реагировать немного более сильно», — заявил президент Франции. Он уточнил, что не следует сразу применять оружие, если инциденты носят демонстрационный характер.
Отвечая на вопрос о поддержке Францией возможного решения Польши сбивать объекты-нарушители, Макрон заявил, что в каждом случае реакция будет «пропорциональной» и отказался обсуждать гипотетические сценарии развития событий. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил журналистам, что Варшава готова сбивать воздушные объекты лишь при условии солидарной позиции всех союзников по НАТО. По словам Туска, заявления отдельных лидеров о необходимости более жестких мер недостаточны для принятия подобных решений.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал утверждения о якобы имевших место нарушениях российской военной авиацией воздушных границ иностранных государств как не имеющие под собой оснований и лишенные доказательств. Таким образом он прокомментировал вопрос относительно реакции российской стороны на заявление президента США Дональда Трампа, поддержавшего идею о том, что государства-члены НАТО вправе сбивать российские самолеты в случае их вторжения в воздушное пространство альянса. В этой связи Песков напомнил о позиции Министерства обороны России, отметив, что российская военная авиация строго придерживается всех установленных норм и правил выполнения полетов.