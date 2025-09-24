Ричмонд
Лавров на встрече с Рубио обсудил урегулирование украинского кризиса

Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио обсудил урегулирование украинского кризиса, стороны подтвердили заинтересованность в поиске мирных развязок. Об этом в среду, 24 сентября, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

— Министр подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта, — подчеркнули в МИДе.

На встрече в Нью-Йорке Лавров и Рубио также обсудили состояние двусторонних отношений, «сверили часы» во многих вопросах, включая возможности возобновления общественно-политических контактов, говорится в публикации.

Встреча прошла вечером по Москве и в полдень по местному времени.

Утром того же дня Лавров во главе делегации РФ прилетел в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Правительственный самолет преодолел расстояние от Москвы до Соединенных Штатов по северному пути в облет всех стран за 11 часов 40 минут.

