Китай призвал развитые страны взять на себя лидирующую роль в борьбе с изменением климата

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитые страны должны предоставлять больше финансовой и технологической поддержки развивающимся странам в деле борьбы с последствиями изменения климата. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, видеообращение которого было показано на мероприятии высокого уровня по борьбе с изменением климата в Нью-Йорке, передает корреспондент БЕЛТА.