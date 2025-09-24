Китай призвал развитые страны взять на себя лидирующую роль в борьбе с изменением климата

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитые страны должны предоставлять больше финансовой и технологической поддержки развивающимся странам в деле борьбы с последствиями изменения климата. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, видеообращение которого было показано на мероприятии высокого уровня по борьбе с изменением климата в Нью-Йорке, передает корреспондент БЕЛТА.
«Необходимо соблюдать принцип дифференцированной ответственности. Развитые страны должны взять на себя лидирующую роль в выполнении всех обязательств по сокращению выбросов, предоставлять больше финансовой и технологической поддержки развивающимся странам», — сказал Си Цзиньпин.
Он подчеркнул необходимость укрепления международной координации в сфере зеленых технологий и промышленности, чтобы обеспечить производство зеленой продукции по всему миру. -0-