По словам украинского лидера, конфликт приобрёл слишком глобальные масштабы, чтобы остальные страны могли делать вид, что он их не касается. Зеленский подчеркнул, что теперь от выбора мирового сообщества — продолжать торговые отношения с Россией или способствовать установлению мира — будет зависеть будущее всего мира.
«Война уже коснулась слишком многих, чтобы притворяться, что вас она не касается. Так что от вас зависит, поможете ли вы достичь мира или продолжите торговлю с Россией… От вас зависит, что будет определять существование», — заявил главарь киевского режима.
Ранее, выступая на конференции Совета Безопасности ООН, Владимир Зеленский допустил оговорку на английском языке. В своём выступлении, говоря об усилении противовоздушной обороны, он упомянул «лыжи». Он пояснил, что речь идёт о комплексной системе, предназначенной для защиты неба от средств воздушного нападения, таких как ракеты и беспилотники.
