Зеленский в ООН переложил ответственность за Украину на другие страны

Владимир Зеленский заявил, что достижение мира теперь зависит от решений других государств — членов ООН. С таким сообщением он выступил, обращаясь к участникам текущей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

Источник: Life.ru

По словам украинского лидера, конфликт приобрёл слишком глобальные масштабы, чтобы остальные страны могли делать вид, что он их не касается. Зеленский подчеркнул, что теперь от выбора мирового сообщества — продолжать торговые отношения с Россией или способствовать установлению мира — будет зависеть будущее всего мира.

«Война уже коснулась слишком многих, чтобы притворяться, что вас она не касается. Так что от вас зависит, поможете ли вы достичь мира или продолжите торговлю с Россией… От вас зависит, что будет определять существование», — заявил главарь киевского режима.

Ранее, выступая на конференции Совета Безопасности ООН, Владимир Зеленский допустил оговорку на английском языке. В своём выступлении, говоря об усилении противовоздушной обороны, он упомянул «лыжи». Он пояснил, что речь идёт о комплексной системе, предназначенной для защиты неба от средств воздушного нападения, таких как ракеты и беспилотники.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

