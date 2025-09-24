Ричмонд
Рубио на встрече с Лавровым повторил призыв Трампа к прекращению конфликта

Госсекретарь заявил, что Россия должна принять конкретные меры для достижения долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке повторил призыв президента Дональда Трампа к прекращению конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

«Госсекретарь повторил призыв президента Трампа к прекращению», — сказано в заявлении Госдепа США.

В сообщении американского дипломатического ведомства также отмечается, что Рубио также подчеркнул необходимость принятия Российской Федерацией «значимых мер для обеспечения долгосрочного урегулирования конфликта между РФ и Украиной».

Ранее сообщалось, что переговоры Лаврова и Рубио в Нью-Йорке проходили в закрытом формате и продолжались 50 минут. Кроме обсуждения украинского кризиса, в ходе встречи стороны «сверили часы» по вопросам двусторонней повестки.

